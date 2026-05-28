サンマルクカフェは、6月2日から7月2日までの期間限定で「ドリンクサイズアップキャンペーン」を全国店舗で実施する。フードメニューとドリンクを同時購入した利用者を対象に、対象ドリンクを無料でワンサイズアップして提供する企画で、モーニングやランチセット、テイクアウト利用も対象となる。【画像】お得すぎ…！あさマルクカフェ対象メニュー同キャンペーンは、暑さが本格化する時期に合わせ、フードとともにたっぷりの