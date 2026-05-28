国内最大規模の違法スカウトグループ「ナチュラル」会長の男が、再逮捕されました。警視庁によりますと「ナチュラル」の会長、木山こと小畑𥶡昭容疑者ら2人は2024年、千葉県松戸市の性風俗店に20代の女性を紹介した疑いがもたれています。また、「ナチュラル」幹部の安祥希容疑者と、会社役員の鈴木秀明容疑者も犯罪で得た収益を受け取ったなどとして、新たに逮捕されました。小畑容疑者はことし1月に、潜伏先の鹿児島・奄