【UEFAカンファレンスリーグ】クリスタル・パレス 1−0 ラージョ・バジェカーノ（日本時間5月28日／レッドブル・アレーナ）【映像】鎌田大地が笑顔で「空中マテタキック」（実際の様子）クリスタル・パレスのMF鎌田大地が、味方が決勝ゴールを決めた直後に見せたセレブレーションがファンの間で話題を呼んでいる。クリスタル・パレスは日本時間5月28日、UEFAカンファレンスリーグ決勝でラージョ・バジェカーノと対戦。鎌田がダ