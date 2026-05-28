日本サッカー協会の宮本恒靖会長は２８日、都内で行われた次世代型没入応援イベント「三井不動産ＳＡＭＵＲＡＩＢＬＵＥ３ＤＥＸＰＥＲＩＥＮＣＥＰｒｅｓｅｎｔｅｄｂｙＳＡＩＳＯＮ」のオープニングセレモニーに出席した。宮本会長は「思っていた１００倍くらい良かった。鳥肌が立つようなものを皆さんにも感じてもらえるような作りになっている。ぜひ期待してもらえれば」と強調。６月１１日（日本時間１２日）