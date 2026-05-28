◇MLBドジャース-ロッキーズ(日本時間28日、ドジャー・スタジアム)ドジャースがロッキーズの先発・菅野智之投手から一発攻勢で先制しました。初回、この日は投打二刀流で出場している大谷翔平選手が最初のマウンドで無失点に抑えると、直後の攻撃では、1番打者として打席へ。菅野投手が投じた3球目のストレートをとらえると、バックスクリーンに自らを援護する9号先頭打者アーチ。ロバーツ監督自ら「ひまわりの種」シャワーを大