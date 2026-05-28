◆春季北海道高校野球大会▽準々決勝札幌日大５―１北照（２８日・札幌モエレ沼公園）３月のセンバツ甲子園に出場した北照が１―５で札幌日大に敗れ、昨秋に続く全道大会制覇を逃した。北照・尹悠人、札幌日大・石川瑛二朗（ともに３年）の投手戦が続いた。北照は１点を追う７回に１番・堀井一護遊撃手（３年）の適時打で同点に追いついたが、その裏２死二、三塁から失策で決勝点を献上。８回にもダメ押し３ランを浴びて力