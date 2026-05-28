市販薬と似た成分や効能を持つ「OTC類似薬」について、患者に追加負担を求める健康保険法などの改正案は28日、参議院の厚生労働委員会で可決される見通しです。改正案は、現役世代の社会保険料負担を軽減する狙いから、「ロキソニン」などの痛み止めやアレルギー反応を抑える「アレグラ」など、「OTC類似薬」を処方された患者に、25％の追加負担を求める制度を創設します。また出産費用の無償化を盛り込んだ他、「高額療養費制度」