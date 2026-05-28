ロシア出身で、兵庫・姫路市で育ったコラムニストでタレントの小原ブラス（34）が28日までにYouTubeチャンネルを更新。元巨人の阿部慎之助前監督（47）が暴行の疑いで警視庁に現行犯逮捕（後に釈放）され、監督を辞任したことについて私見を述べた。小原は「なんでもかんでも暴行、暴行って言っていいの？」と疑問を投げかけ、「暴行」という言葉の適用範囲が広がり、家庭内の口論や軽い身体的接触まで一括りにされる風潮に対する