マーベル・コミックのレジェンド、故スタン・リーの声と肖像が、AI技術によって新たに活用されることになった。AI音声企業が、Stan Lee Universeとの提携を発表した。 ElevenLabsによると、スタン・リーの音声は同社の「Iconic Marketplace」および朗読アプリ「Eleven Reader」で利用可能となる。プロフェッショナルな録音素材をもとに、リーならではの温かみやユーモア、エネルギーを再現