スティーヴン・スピルバーグ監督最新作『ディスクロージャー・デイ』の最速レビューコメントが、海外から一足先に届けられた。 本作は、『E.T.』（1982）や『未知との遭遇』（1977）などで映画史に残るSFを生み出してきたスピルバーグが、再び“人類と地球外生命体”のテーマに挑む最新作。もし、この宇宙に存在するのが私たちだけではなく、誰かがそれを証明してみせたとしたら──