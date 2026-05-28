金沢市の女性が警察官を名乗る特殊詐欺で、時価約1200万円分の暗号資産をだまし取られていたことが分かりました。特殊詐欺の被害にあったのは、金沢市に住む70代の女性です。女性は4月21日に、警察官などを名乗る男から「マネーロンダリングをした男が、あなたから銀行口座を購入したと話している」という電話を受けました。続いて「無実を主張するなら、銀行口座に入っているお金の番号を調べる必要がある」などと言われた