&TEAMのハルアが出演したソウル観光財団のウェブバラエティが、世界的な人気を集めている。ソウル観光財団は最近、「Visit Seoul」のYouTubeチャンネルおよびインスタグラムを通じて、ウェブコンテンツ『Seoul My Friends』を公開した。【写真】可愛さ限界突破…ハルアの“あざとい”自撮り同コンテンツは、ひとりでソウルを訪れた外国人旅行者が、街の人々と交流しながら友人になっていく過程を描いた“ローカル密着型”の内