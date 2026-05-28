【モデルプレス＝2026/05/28】タレントの新山千春5月26日、自身のInstagramを更新。車中泊キャンプの様子を報告し、反響を呼んでいる。【写真】45歳美人タレント「めちゃくちゃ格好良すぎ」シボレーのレア車で車中泊キャンプ◆新山千春、レア車での車中泊キャンプの様子を公開新山は「今回のYouTube chiha roomは シボレーのレア車で車中泊キャンプ編です！！！」と自身のYouTubeチャンネルの更新を告知し、写真を投稿。黒