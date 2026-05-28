イオンは6月3日より順次、イオン･イオンスタイル･マックスバリュなど全国約1,250店舗で、電子レンジで手軽にスパゲッティが楽しめる「トップバリュベストプライススパゲッティ」を発売する。近年、夏の猛暑が常態化し、家庭では「できるだけ火を使いたくない」「キッチンに立つ時間を減らしたい」といったニーズが高まっているという。そこで、電子レンジ調理で、もっちりとした食感が楽しめる冷凍スパゲッティ麺を企画･開発した。