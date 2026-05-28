今回、Ray WEB編集部は、フレネミーな友だちについて読者に話を聞いて漫画にしてみました。このあと2人がまさかの提案をしてきて...！？原案：Ray WEB編集部作画：蒼樹めいライター Ray WEB編集部あわせて読みたい💖【後編】「別に来なくてもよかったのに」バイト後、急いで駆けつけたのに...友だちが【まさかの発言】を！？