岡山県庁 6月は土砂災害防止月間です。岡山県は、2日から4日まで「日頃の備え」と「早めの避難」の大切さを伝える啓発活動を行います。6月2日にJR岡山駅、3日にJR倉敷駅、4日にJR津山駅などで啓発用のうちわを配布するほか、6月1日から30日まで、岡山県庁に懸垂幕を掲出します。 また、土砂災害防止に関する絵画や作文を県内の小学生、中学生から募集します。募集期間は6月1日から9月15日まで。各小学校・中学校を通じて