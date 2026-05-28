【S.H.Figuarts 東島丹三郎】 6月1日 予約開始 12月 発売予定 価格：11,000円 BANDAI SPIRITSは、アクションフィギュア「S.H.Figuarts 東島丹三郎」を6月1日より予約受付を開始する。発売は12月を予定し、価格は11,000円。 本商品はアニメ「東島丹三郎は仮面ライダーになりたい」の主人公「東島丹三郎」をS.H.Figuartsシリーズで立体化したもの。劇