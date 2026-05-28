イメージ ハローワーク観音寺、観音寺市、三豊市は、29日午後1時30分から「シニア就職面接会」を開催します。 60歳以上の人の就職を歓迎している15社の採用担当者が参加し、仕事内容や賃金、休日など直接説明します。参加無料で履歴書は不要、60歳未満でも参加できます。場所は観音寺市立中央図書館（観音寺市坂本町）です。