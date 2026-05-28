日本時間27日のロッキーズ戦で、右手首付近に死球を食らったのが大谷翔平（31=ドジャース）だ。【もっと読む】（1）阿部監督の暴行事件は巨人にとって“渡りに船”だったか…異様に早い「解任判断」の裏側四回1死二、三塁の3打席目にぶつけられたもの。大谷は苦悶の表情を浮かべて一塁まで歩くと、駆け寄ったスタッフに右手小指付近を指すしぐさも。10-1と大量リードで迎えた五回の4打席目に代打・ラッシングが送られた。今