高知県香南市夜須町で栽培されているブランドスイカの出荷が5月28日から始まっています。大きく育ったスイカ。香南市夜須町のオリジナルブランド「ルナピエナ」です。1玉6キロから8キロほどあるルナピエナは太陽の光を葉と実にまんべんなく当てるため紐で空中に吊るす「空中立体栽培」という全国的にも珍しい方法で育てられています。夜須町ではJA高知県香美地区夜須集出荷場で出荷作業が始まり、集出荷場では収穫したスイカを絨毯