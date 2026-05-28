フランスのマクロン大統領は、保有する核兵器の抑止力＝「核の傘」をノルウェーにも拡大することで合意したと発表しました。フランスマクロン大統領「ノルウェーが私たちの『先進的核抑止力』に参加することで同意した」マクロン大統領は27日、ノルウェーのストーレ首相とパリで会談し、フランスが保有する核兵器による抑止力＝「核の傘」に参加することで合意したと発表しました。これまでノルウェーを含めたヨーロッパ各国は、