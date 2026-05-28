東京・銀座の商業施設「GINZA SIX」で、25日男がスプレーを噴射した傷害事件。男女29人が体調不良などを訴えていて、男は現在も逃走中だ。この事件では、別の動画が事件と関連づけられSNSで拡散され、犯人を外国人だと決めつけるようなコメントも見られる。そこで「イット！」は、「『逃走男』は外国人？臆測情報の真偽を検証」と題してファクトチェックを行った。事件後に投稿された動画事件が発生したのは25日正午ごろ。そして同