自民党の日本成長戦略本部はAIやエネルギー安全保障など戦略17分野への投資促進に向けた提言案について大筋了承しました。日本成長戦略本部岸田本部長「信頼できる経済圏をしっかりと形成をすることによって、投資の成果を最大化していく」成長戦略本部の提言案では、日本の「技術革新力や労働の効率性などを表す数値は他国と遜色がない」とした上で、政府と民間が連携した投資を大幅に拡大する必要があると指摘しています。具体