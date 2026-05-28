栃木県で69歳の女性が殺害された強盗殺人事件で、事件を主導したとみて警察が逮捕状をとった40代の男が事件前、神奈川県内でバールを購入していたことがわかりました。この事件は今月14日、上三川町の住宅で富山英子さん（69）が殺害されるなどしたもので、これまでに実行役の少年4人と指示役とみられる竹前海斗容疑者（28）、妻の美結容疑者（25）が逮捕されています。その後の捜査で、海斗容疑者と秘匿性の高い通信アプリで連絡