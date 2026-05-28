兵庫県たつの市で親子2人が殺害された事件で、指名手配されている男の実家の家宅捜索などで、凶器とみられる刃物がみつからなかったことがわかりました。兵庫県たつの市の住宅で母親の田中澄恵さんと娘の千尋さんが殺害された事件では、警察は住所・職業不詳の大山賢二容疑者を、千尋さんに対する殺人の疑いで全国に指名手配しています。警察は27日までに、田中さんの住宅と隣にある大山容疑者の実家で現場検証と家宅捜索を行いま