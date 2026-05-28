ものまねタレントのりんごちゃんが27日、自身のインスタグラムを更新。すっきりとした太ももを大胆に見せたミニスカ姿を披露した。【写真】「また痩せましたか？」あごラインがシャープに！りんごちゃん、印象ガラリ最新ショットりんごちゃんは、ダークカラーの長袖に、フリルデザインのミニスカート、ハイソックス、スニーカーを合わせたカジュアルな着こなしを披露。髪をツインテールにし、ポーズを決める姿からは、すらりと