セクシー女優の瀬戸環奈が、28日までに自身のXを更新。バスローブ姿での様子をアップした。【写真】可愛すぎる！瀬戸環奈がバスローブ姿で「サウナでお仕事」瀬戸は写真を添えて「おはよう昨日はサウナでお仕事したよ〜っ。何かはまだ秘密！お知らせお楽しみに〜！」と投稿。ファンからは「サウナのお仕事、楽しみ！」「気になり過ぎます！」などといった感想が相次いで寄せられている。