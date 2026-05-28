東京都福生市の自宅近くで男子高校生を金づちで殴ったとして男が逮捕された事件で、警視庁福生署は２８日、福生市加美平、職業不詳高林輝行被告（４４）（傷害罪で起訴）を、警察官に対する傷害と公務執行妨害の両容疑で再逮捕した。捜査関係者によると、高林被告は４月２９日午前８時前、高校生が殴られたとする１１０番で駆けつけた同署員に対し、自宅から持ち出した刃物を差し向けた上、噴霧器で成分不明の液体を吹きかけて