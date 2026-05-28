◇ア・リーグホワイトソックス15−2ツインズ（2026年5月27日シカゴ）ホワイトソックスのデビッド・サンドリン投手（25）が27日（日本時間28日）、本拠地のツインズ戦にメジャー初登板初先発し、6回1安打1失点で初勝利を手にした。チームは15―2と今季最多得点で大勝した。右腕は初回にいきなり先頭打者のバクストンに中越えソロを浴びた。本拠地からため息がもれたが、その後は立ち直り快投を続けて、降板するまで打者18