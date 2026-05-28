ナレーターでラジオDJの伊津野亮（67）が28日までにブログを更新。18歳の長女への暴行容疑で逮捕され、その後釈放された巨人阿部慎之助前監督への思いをつづった。伊津野は「巨人に入団した年にNTVのスポーツ番組に出演の際私は初めて阿部慎之助君とご挨拶をした事を覚えている。阿部君のお父様と掛布さんは高校時代同期で3番4番を打っていた球児仲間その影響で彼は巨人と同じくらい阪神も好きで！と会話した事を覚えている」