「ステップファミリー（子連れ再婚家庭）」という言葉が広く浸透した現代。厚労省の人口動態統計（令和6年）をみても、全婚姻約48.5万件のうち夫の17.9％、妻の15.6％が再婚であり、離婚全体の約27.7%（約5.2万件）が同居5年未満の早期離別であることが示されています。幼い子どもを連れて再婚し、新たな家族を築くことは、現代社会において多様な家族の形の一つとして受け入れられつつあります。しかし、「連れ子」として生きた人