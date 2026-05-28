新潟市で10代の知人女性に暴行を加えたとして大学生の男が28日、逮捕されました。暴行の容疑で逮捕されたのは東京都板橋区に住む大学生の男（18）です。警察によりますと男は5月22日、新潟市内の建物内で知人の10代女性に対し、左大腿部と左ほおを複数回にわたり殴打する暴行を加えたということです。女性の関係者から警察へ通報、被害の届けがありました。女性は医療機関を受診しましたがケガはなかったということです。男は容疑