ものまねタレントのりんごちゃんは5月27日、自身のInstagramを更新。美脚を披露し、ファンから歓喜の声が上がっています。【写真】ミニスカ姿のりんごちゃんが美脚を披露！「もっと細くなって爆カワになってる〜」りんごちゃんは、屋外で撮影した全身ショットを投稿。長袖のカットソーにミニスカートを合わせたカジュアルなコーディネートです。白くほっそりとした脚の美しさが際立っています。ファンからは「スマートになったよね