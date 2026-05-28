飛行機が空港に到着し、機外を眺めていると、地面に水で描かれた「神戸へようこそ」の文字やポートタワーの絵が。神戸空港のおもてなしが話題だ。【写真】神戸空港の“水アート”今、SNSで大きな感動を呼んでいるのは、神戸空港でスカイマーク地上スタッフが行っている「水アート」のおもてなし。限られた時間の中で、水を使って素早く描かれるこの演出は、到着したばかりの乗客に「港町・神戸」をいち早く感じさせてくれる。この