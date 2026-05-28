シニア世代の働き手が貴重な存在となっている今、「年金だけでは不安だから働きたい」と考える人も増えています。実際、アルバイトやパートなどに挑戦するシニアは少なくありません。一方で、せっかく働き始めても、職場になじめず辞めてしまったり、人間関係で苦労してしまったりするケースもあります。シニアバイトで失敗しやすい人には、どのような共通点があるのでしょうか。元銀行員の筆者と共に考えてみましょう。シニア向け