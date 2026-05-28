「効率」を追求した、2つの新技術を公開デンソーは、2026年5月27日にパシフィコ横浜（神奈川県）で開幕した自動車技術展「人とくるまのテクノロジー展2026 YOKOHAMA」に出展し、「基盤技術」「モビリティ領域」「拡大貢献領域」の3つの分野で同社が展開する、様々な技術や製品を紹介しました。その中で、2つの新たな技術・製品を一般向けに初公開。1つは車室内のデザイン性と快適性を両立させる薄型空調レジスタ向けの“気流制