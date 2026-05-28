岡山市に住む20代の女性が、腸管出血性大腸菌（O157）の感染症で入院していることがわかりました。 【写真を見る】20代女性が腸管出血性大腸菌感染症で入院症状は軽症化県は注意報を発令中【岡山】 岡山市によりますと、女性は今月22日に腹痛の症状が出て改善せず、25日に市内の病院に入院、きのう（27日）検査したところ腸管出血性大腸菌（O157）によるベロ毒素産生が確認されたため、岡山市保健所に届け出があったというこ