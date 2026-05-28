岡山県教育政策課は、JR伯備線の信号トラブルの影響で、きょう（28日）8時30分現在、高梁城南高校が休校になったと発表しました。 【写真を見る】JR伯備線の運転見合わせの影響で高梁城南高校が休校に【岡山】 JR西日本によりますと、JR伯備線は、備中広瀬駅付近で発生した信号トラブル、および停電が発生しているため、総社駅～新見駅間で午前11時20分現在も運転を見合わせています。運転再開は、早くとも夕方以降の見込