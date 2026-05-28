9月18日に公開される織田裕二主演映画『踊る大捜査線 N.E.W.』の特別映像が公開され、サブタイトルが『メトロポリスを駆け抜けろ！』であることが発表された。 参考：脚本・君塚良一はなぜ『室井慎次』の企画を立ち上げたのか“友人”室井慎次への愛を明かす 本作は、1997年の連続ドラマ開始以来、警察内部の縦割り社会や上下関係、人間模様を描き社会現象を巻き起こした『踊る大捜査線』シリーズの最新作。1998年公