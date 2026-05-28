中島健人が映画をナビゲートする「ファミリーマート」の店内デジタルサイネージ「ファミマTV」の新番組『Kenty CINEMA（ケンティーシネマ）』が、6月2日（火）から放映開始される。【写真】中島健人の新番組『Kenty CINEMA』ほかカット（3枚）■有村架純がゲストで登場今回始まる『Kenty CINEMA』は、俳優、アーティストとして第一線で活躍する中島が、映画の話題作から注目作までを独自の視点でナビゲートする新番組。単な