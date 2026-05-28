アメリカとイランの間で戦闘終結に向けた詰めの交渉が続く中、ロイター通信はアメリカ軍がイランの軍事施設に限定的な攻撃を行ったと報じました。ロイター通信によりますと、アメリカ軍はイランの軍事施設を標的に新たな攻撃を行いました。攻撃はホルムズ海峡で民間船舶などの航行への脅威を排除するためのもので、ドローン数機も撃墜したとしています。またアメリカ財務省は、ホルムズ海峡の通行を管理するためイランが設立した「