「ロッキーズ−ドジャース」（２７日、ロサンゼルス）前日の試合で右手に受けた死球の影響が心配されたドジャースの大谷翔平投手が「１番・投手兼指名打者」で出場。初回先頭でカウント１−１から菅野の外角への１５０キロを捉えて、中堅へ６試合ぶり９号アーチを放った。菅野からは３本目のアーチとなった。ＮＨＫＢＳで解説を務めた伊東勤氏（元西武、ロッテ監督など）は「打席で構えている姿とかもですけど、余裕のある