２７日に放送されたＴＢＳ系「水曜日のダウンタウン」では、半年に一度の「みんなの説」を放送。あの浜田雅功が珍しく？「ようやりきった」と芸人を褒める一幕があった。この日は「赤ちゃんの性別あぁ〜しらきのシステムで夫に発表したらめちゃくちゃ盛り上がる説」を放送。「男かな？女かな？」としらきが盛り上げるネタで、これに一般人の夫婦がまさかの協力だ。分娩室で夫も立ち会いの末、無事に母子ともに健康な状態で出