ドーピング容認大会「エンハンスト・ゲームズ」の主催者は27日、次回2027年大会の陸上男子100メートルで9秒58の世界記録より速く走った選手に、1千万ドル（約16億円）のボーナスを支給すると発表した。ロイター通信が伝えた。（共同）