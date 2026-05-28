衆院憲法審査会＝28日午前、国会与野党は28日の衆院憲法審査会で、今後扱うべきテーマや論点を巡り討議した。自民党は党憲法改正案4項目に掲げる9条への自衛隊明記に言及した。参院選で隣接県を一つの選挙区とする「合区」解消、改憲手続きを定める国民投票法の整備も挙げた。中道改革連合は、内閣による衆院解散権の制限を議論すべきだと主張した。自民の新藤義孝氏は、大規模災害などに備えた緊急事態条項の条文起草に向け「