「ロッキーズ−ドジャース」（２７日、ロサンゼルス）前日の試合で右手に受けた死球の影響が心配されたドジャースの大谷翔平投手が「１番・投手兼指名打者」で出場。初回から１６０キロに迫る直球を投じるなど、不安を感じさせない投球を見せた。初回は１５８キロを超える直球を主体に攻めて１四球を与えたが無失点。いきなり球場から大歓声が沸いた。二回は先頭・ジョンストンに右翼へのライナーを打たれたがコールがダイビ