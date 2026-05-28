第一生命保険はこのほど、「サラっと一句!わたしの川柳コンクール」全国ベスト10を発表した。同コンクールは2025年9月〜10月にかけて実施され、応募総数は54,302句にのぼった。2026年1月に全国優秀100句を発表し、2026年1月〜3月に行われた投票(39,652票)により、全国ベスト10が決定した。「サラっと一句!わたしの川柳コンクール」ベスト5○全国ベスト10が決定財布を持ち歩かなくても支払いができる便利なスマートフォン決済。キャ