■MLBドジャースーロッキーズ（日本時間28日、ドジャー・スタジアム）【日程一覧】3連覇に挑む大谷翔平、山本由伸らのドジャース2026年 ドジャースの大谷翔平（31）が本拠地でのロッキーズ戦に“1番・投手兼DH”で先発出場し、1回の第1打席で6試合ぶりの9号先頭打者本塁打を放った。5月は3本目、13日以来の本拠地でのアーチとなった。この試合、ロッキーズの先発・菅野智之（36）とは25年9月に大谷が47号先頭打者弾を放ち、続く2