松本幸四郎主演『鬼平犯科帳』最新作「密告」で、盗賊・伏屋の紋蔵を演じる駒木根葵汰が、撮影現場での“洗礼”を明かした――。26日・27日の2夜連続で、ファンイベント「第2回『鬼平犯科帳祭』」が東京・浅草公会堂で開催。拷問シーンで縛られて動けない状態で周囲にイジられ、市中引き回しでは後ろ手に縛られたまま馬上へ。さらに、アフタートークでは前日の若手中心の穏やかな収録から一転、幸四郎らベテラン陣の自由すぎる空気