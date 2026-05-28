お笑いコンビ「マヂカルラブリー」の村上と２０２２年７月に結婚した、タレントやダンサーとして活動する妻・いとくとら（読み・いくら）が妊娠中のツーショットを公開した。村上が４月３０日深夜放送のニッポン放送「マヂカルラブリーのオールナイトニッポン０」で、第１子、第２子となる男女の双子が誕生したことを生報告したばかり。いとくとらは５月２８日までに自身のインスタグラムを更新し、「妊娠中の思い出写真ｉｎ高